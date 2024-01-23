«Сельта» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Сельта» и «Реал Сосьедад» сойдутся в четвертьфинале Кубка Испании. Команды играли друг с другом пару дней назад в рамках Ла Лиги, тогда виктория досталась «бело-голубым». Сейчас же я не уверен в их успехе.

Проиграв «Сосьедаду» на выходных, «Сельта» прервала свою серию без неудач, которая насчитывала четыре встречи. А вот если брать период с конца ноября, то клуб и вовсе уступил всего пару раз. Набрали форму «кельты», часто набирали очки в играх, в том числе, с не самыми простыми соперниками — 2:1 с «Бетисом», 3:1 с «Валенсией». В таблице Примеры подопечные Бенитеса уже выбрались из зоны плей-офф и идут не так далеко от зоны вылета.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Сельта» сумела переиграть «Валенсию», которая в этом сезоне выступает намного лучше — 3:1. А вот «Сосьедад» играл с «Осасуной» в прошлом раунде и тоже уверенно выиграл — 2:0.

Подопечные Иманоля Альгуасиля имеют схожую с «Сельтой» статистику последних встреч. Проигрыш «Атлетику» (1:2) стал единственным для них за несколько месяцев. Но в отличие от «кельтов», «бело-голубые» неплохо выступают весь сезон — в таблице Примеры они располагаются на шестой строчке. Также в декабре у коллектива завершился групповой этап ЛЧ, в котором «Реал» сумел финишировать первым, опередив «Интер» и «Бенфику».

Да, учитывая положение дел в Ла Лиге, кажется, что «Реал Сосьедад» тут обязан выигрывать. Но пару дней назад «бело-голубым» было не так просто добыть викторию в очном противостоянии. «Сельта» набрала форму — уверен, она и сейчас даст отпор сопернику. Явного фаворита я тут не вижу», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».