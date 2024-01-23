«Динамо» М — «Спартак»: когда матч КХЛ, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

23 января состоится матч «Динамо» Москва – «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.40. Шансы красно-белых оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.63. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 4.90.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка. Команда отстаёт от «Локомотива» всего на два очка и будет продолжать вести борьбу за лидерство. Всего подопечные Алексея Кудашова выиграли 35 из 53 встреч, забросили 166 шайб, а пропустили 122.