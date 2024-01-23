«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 1.93.

«Очередное московское дерби ознаменуется противостоянием «Динамо» и «Спартака». Причём 27-го числа команды сыграют ещё раз. Но пока поговорим о том, что нас может ждать во вторник.

Динамовцы обыграли в субботу своих минских одноклубников у себя на льду – 4:1. И подопечные Алексея Кудашова продолжают вести борьбу за первое место в Западной конференции. Никита Гусев, Джордан Уил, Седрик Пакетт вместе с партнёрами сейчас, что называется, на ходу. 74 очка в 53 матчах позволяют бело-голубым чувствовать себя уверенно. Да и красно-белых динамовцы обыграли в недавнем матче 3:2 (ОТ).

«Спартак» же проиграл на выезде в воскресенье «Ак Барсу» 3:4 (Б). И это поражение стало восьмым в последних девяти матчах. Команда Алексея Жамнова набрала один балл и имеет 69 очков в 55 играх. Что само по себе неплохо, но результаты, начиная с 30 декабря, конечно, не радуют болельщиков народной команды.

Судя по всему, и в этом матче спартаковцам мало что светит. Да и травмы Мальцева и Локтионова никуда не делись. В общем, «Динамо» сейчас выше не только по результатам, но в психологическом плане, и команда победит», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».