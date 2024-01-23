Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: когда матч 1/4 финала Australian Open, кто фаворит

24 января Хуберт Хуркач и Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Australian Open. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу первой ракетки России составляет 1.38. Шансы поляка оценили коэффициентом 3.20.

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Australian Open Хуберт Хуркач – Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.75, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам можно за 3.20.

Поляк занимает девятое место в мировом рейтинге, поэтому представляет опасность для любого соперника. В минувшем сезоне он выиграл два турнира – в Марселе и Шанхае. ТБШ пока не поддавались. В 2023 году на Australian Open он выбыл в четвёртом круге, уступив Себастьяну Корде. Выступление на Australian Open он начал с побед в матчах с Омаром Джасикой (7:6, 6:4, 6:2) и Якубом Меншиком (6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3). Затем поляк выиграл у Уго Умбера (3:6, 6:1, 7:6, 6:3). В минувшей встрече победил 130-го номера рейтинга Артура Казо (7:6, 7:6, 6:4).

Даниил намного опытнее и успешнее своего соперника, несмотря на маленькую разницу в возрасте. В минувшем сезоне россиянин выиграл пять турниров – в Риме, Майами, Дубае, Дохе и Роттердаме. К слову, в 2023 году на Открытом чемпионате Австралии Медведев выбыл в третьем круге, а выбил его, как и Хуркача, Себастьян Корда.

Соперники у Медведева на пути к четвертьфиналу были гораздо серьёзнее, чем у Хуркача. Даниил победил Теренса Атмана (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 отказ), Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4, 6:3), а в минувшей встрече обыграл Нуну Боргеса (6:3, 7:6, 5:7, 6:1).