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ЦСКА – «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

ЦСКА – «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа ЦСКА за 1.65.

«ЦСКА после неудачи в Нижнем Новгороде примет у себя на льду минское «Динамо», которое возвращается в Москву после победы в Санкт-Петербурге.

Подопечные Сергея Фёдорова после сложной и неудачной игры с «Торпедо», когда команда вела 2:0, и уступила в овертайме, постараются реабилитироваться. Павел Карнаухов, Виталий Абрамов и компания вроде бы находятся на верном курсе, но стабильности по-прежнему нет. Сейчас у ЦСКА есть 59 очков в 53 матчах и текущее седьмое место на «Западе». И большое желание подняться чуть повыше.

Ну а команда Дмитрия Квартальнова приятно удивила своих болельщиков победой над СКА в понедельник (2:1, ОТ). «Динамовцы» вырвали выигрыш всего за 1,3 секунды до окончания овертайма, когда цели достиг бросок Сэма Энэса. И тут дело даже не в результате, а в той цельной игре, которую показал белорусский клуб. И это при том, что минчане вряд ли поднимутся выше или опустятся ниже занимаемого ими сейчас восьмого места.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне «армейцы» дважды встречались с минским «Динамо» и одержали победы — 4:0 в гостях и 5:3 дома. И очень интересно, с каким исходом завершится их новое противостояние. Наверное, мотивация хозяев должна сыграть решающую роль и красно-синие окажутся сильнее. В основное время», — приводит слова Емелина «Всепроспорт».

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