«Фулхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.80.

«Фулхэм» и «Ливерпуль» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка лиги. Конечно, «дачники» приедут бороться только за победу, тем более что отрыв в общем счете не такой большой. Но я все равно тут отдаю предпочтение «Ливерпулю».

В последнее время «Фулхэм» выступал не лучшим образом – выиграл всего два раза за шесть встреч. Причем были за этот период у него не такие тяжелые соперники – 0:2 от «Бернли», 0:3 от «Борнмута». Да даже «Челси» «дачники» могли бы и обыграть, но уступили – 0:1. Зато записал в свой актив коллектив победу над «Арсеналом». Впрочем, сейчас «канониры» стали часто терпеть неудачи.

Из-за частых неудач в таблице АПЛ «Фулхэм» уже опустился на 13 место. А вот «Ливерпуль» по праву сейчас лидирует в турнире, почти без ошибок выступает коллектив. Отрыв «красных» от «Ман Сити» со второй строчки составляет пять баллов. Впрочем, у «горожан» еще есть игра в запасе.

Почти во всех последних встречах подопечные Клоппа выигрывали. Также клуб время от времени добывает сухие виктории – 4:0 с «Борнмутом», 2:0 с «Арсеналом» и 2:0 с «Бернли». Да, последний свой матч «Ливерпуль» провел на выходных. Так что времени на подготовку у команды будет меньше, чем у «Фулхэма», выступавшего в последний раз неделю назад.

Но даже несмотря на разные графики, я тут все равно верю в успех «Ливерпуля». Да, «Фулхэм» явно приедет основным составом на этот матч – он проигрывает всего один мяч в общем счете. Но на самом деле из-за этого «Ливерпуль» сыграет более надежно. Уверен, что команда Клоппа сумеет сегодня выиграть и выйти в финал», — приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».