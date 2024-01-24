«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка лиги 24 января

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.

«Первая игра складывалась тяжело. «Ливерпуль» играл не основным составом. Лидеры отдохнули, игровую практику получили резервисты. Но «красным» удалось одержать волевую победу.

Учитывая, что «Фулхэм», который идёт на 13-м месте в АПЛ, дома выступает хорошо. На своём поле он набирает очки. Думаю, и в этом матче «дачники» выставят основной состав. Потому что в чемпионате терять нечего уже. И свой гол команда забьёт.

«Ливерпуль» тоже хочет выиграть Кубок лиги. Я думаю, в этом матче ротация будет меньше, чем в первой игре. Путём замен «красные» игру всегда могут усилить.

Игра будет событийная, с большим количеством голом. Но «Ливерпуль» пройдёт дальше, потому что команда находится в хорошей форме», — сказал Мор.