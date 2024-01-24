«Фулхэм» — «Ливерпуль»: когда матч Кубка лиги, во сколько начало, прогнозы и ставки

24 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.81. Успех лондонцев оценён в 4.40. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.90.
Аналитики уверены, что матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.
В первом матче «Фулхэм» потерпел поражение со счётом 1:2. Итог не закономерен лишь в том плане, что мерсисайдцы могли забить больше. Если бы не Бернд Лено, а также некоторые проблемы с реализацией у соперника, «дачники» проиграли бы с разгромным или даже крупным счётом.
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