«Бавария» — «Унион»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 за 1.75.

«Бавария» примет дома «Унион» в 13 туре немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы на прошлых выходных неожиданно проиграли дома «Вердеру». Это, конечно, была самая громкая сенсация тура. С другой стороны, она подчеркнула в очередной раз системные проблемы, которые у «Баварии» есть в оппозиционных атаках, проблемы по вскрытию защиты. В общем, в игре с «Вердером» подопечные Тухеля не решили своих проблем, и сами создали очень мало моментов.

В первом тайме, может быть, один или полтора момента у «Баварии» было, а во втором, до того, как клуб перешел на навал в концовке уже после пропущенного мяча, тоже ничего не было. Только играя в режиме навесов, подач, забросов, «Бавария» стала чего-то в конце создавать. После выхода Теля, после смены схемы Тухель перешёл на тройку центральных защитников, и, в общем, команда смотрелась плохо. А «Вердер» неплохо из под прессинга и контрпрессинга баварского выходил через розыгрыши. «Вердер» создавал моменты в первом тайме. Во втором — «Бавария» уже не допускала моментов у своих ворот, но все равно пропустила. Дэвиса очень легко обыграл Вайзер.

Что касается у «Униона», то он прошлый тур пропускал из-за плохой погоды, из-за гололёда и отсутствия безопасности на подъездах к стадиону. Матч с «Майнцом» как раз не был сыгран. И вот теперь игра, тоже перенесённая, только из первого круга с «Баварией». Берлинцы проваливают этот сезон и борются за выживание. В команде сменился тренер. Сейчас ее тренирует Ненад Белица. С ним клуб, в общем, старается меняться стилистически, больше играть низом, разыгрывать мяч от ворот на коротке. Но я думаю, что с «Баварией» это не будет иметь такого серьёзного значения.

Тут нужно отталкиваться от мюнхенцев. Дело в том, что «Бавария» сейчас отстаёт от «Байера» уже на семь очков. Когда такое было в последний раз я лично не помню. Понятно, что у мюнхенцев есть игра в запасе — как раз с «Унионом». Но команда Тухеля сейчас прижата к стенке. У неё просто нет другого выбора. Даже несмотря на все проблемы, «Бавария» должна, конечно, уверенно обыгрывать «Унион», потому что просто нет другого выхода.

Я думаю, что тут важны проблемы «Униона», индивидуальные исполнители «Баварии», безвыходная ситуация. Для мюнхенцев тут нет права на ошибку. Поэтому вот комплекс этих факторов делает «Баварию», естественно, явным фаворитом здесь. Я думаю, что команда на этот раз все-таки уверенно победит. Не знаю уж как, есть у неё проблема по прежнему в позиционных атаках. Но подопечные Тухеля будут сверхмотивированы», — приводит слова Керимова «Всепроспорт».