«Бавария» — «Унион»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.49.

«Если бы этот матч был в прошлом сезоне, то я бы сказал, что он достаточно интересен, поскольку в прошлом сезоне «Унион» играл превосходно. Тому, что происходит сейчас с командой, наверное, многие болельщики удивляются. Предпосылок, что они будут взбираться всё выше и выше, просто нет, команда борется за выживание, и последняя игра с «Фрайбургом» это показала. «Унион» спас одно очко, выцепил его, оборонительный футбол никуда не годится. Команда практически не забивает, 17 мячей за весь чемпионат — это очень мало, когда у тебя нападающие забивают по три мяча на двоих, рассчитывать на что-то очень тяжело.

«Бавария» злая, она проиграла «Вердеру» у себя дома в последнем туре, и отрыв от «Байера» увеличился, а ещё терять очки — это большая роскошь. Отпускать больше чем на четыре очка «Байер» — это будет роскошь, догнать будет тяжело. Так что я предполагаю, что очень злая и мотивированная «Бавария» должна пройтись катком по «Униону». Наверное, будут замены, и я предполагаю, что может выйти Горецка в стартовом составе, я думаю, что вместо Комана может выйти Шупо-Мотинг сразу, возможно, и Мюллер. Так как с «Вердером» команда сыграла отвратительно, первый тайм без моментов, второй, когда пропустили, старались, конечно, забить и отыграться, но не получилось.

Немецкая машина с прекрасным составом должна просто вынести у себя дома «Унион». Поэтому мой прогноз – победа «Баварии» с форой (-1.5)», — сказал Гасилин.