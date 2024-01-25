«Атлетико» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.90.

«Атлетико» и «Севилья» встретятся в четвертьфинале Кубка Испании. Ещё пару лет назад это был бы топ-матч, игра двух сильных испанских соперников. Но по факту на данный момент интриги никакой нет. Я уверен, что мадридцы пройдут в следующую стадию.

Не самые простые матчи выдались у «Атлетико» за последний месяц. Трижды проиграл клуб. Хотя всегда противники у него были сильные — 0:2 от «Атлетика» и 3:4 от «Жироны» в Ла Лиге, а также 3:5 от «Реала» в Суперкубке. Впрочем, со своим географическим соседом подопечные Симеоне встретились затем в Кубке Испании, и там уже «матрасники» не оставили шансов команде Анчелотти — 4:2. В остальных противостояниях мадридцы тоже часто выигрывали. В Примере они имеют все шансы на финиш в топ-4.

«Севилья» же ни о какой борьбе за топ-4 сейчас даже не думает. В Примере у неё другая задача — не вылететь. Уж слишком близко к группе вылетающих подобрались красно-белые. И это неудивительно, если смотреть на результаты севильцев в этом сезоне, да и в прошлом тоже. Слишком часто клуб проигрывает. Пока никакой прогресс у «Севильи» не виден.

Тут нет смысла рассуждать о тактических аспектах игры. «Атлетико» просто намного собраннее и сильнее «Севильи». Хотя я бы не стал очень сильно недооценивать красно-белых. Для них кубки — хорошая возможность хоть что-то выиграть. В Ла Лиге у команды на дистанции никаких шансов. Впрочем, в Лиге чемпионов «Севилья» тоже ничего не показала, не попав даже в Лигу Европы. Так что и сейчас у неё мало шансов, я уверен», — сказал Мостовой.