«Куньлунь» — «Динамо» М: когда матч КХЛ, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

25 января состоится матч «Куньлунь» – «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55. Шансы «драконов» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Аналитики считают, что матч «Куньлунь» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.05.

После 55 матчей пекинцы расположились на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков. Команда отстаёт от зоны плей-офф на 13 очков.

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка. Команда досрочно вышла в плей-офф, но отстаёт от лидирующего «Локомотива» на два очка. В текущем сезоне бело-голубые одержали победы в 35 из 54 встреч. Они забросили 169 шайб, а пропустили 128.