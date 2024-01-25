«Куньлунь» – «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.51.

«Китайская команда формально борется за место в «плей-офф», но понятно, что догнать минское «Динамо» если и возможно, то надо в четверг обыгрывать другое «Динамо» — московское. Между тем, подопечные Виктора Игнатьева в своей последней игре встречались на выезде со СКА и дали бой питерцам, хотя и уступили 1:3. Лидерами по результативности в последних пяти поединках у «драконов» являются Тайлер Граовац, Джемел Смит и Спенсер Фу.

Ну а «Динамо», которое пытается занять первое место на «Западе» — 74 очка в 54 матчах и текущая втора строчка в Конференции, свой предыдущий поединок играло в Петровском парке против «Спартака». И команда Алексея Кудашова его, прямо скажем, провалила. 1:6 после двух периодов отыграть было просто нереально. И закончилось всё 3:6. Разумеется, что Никита Гусев, Седрик Пакетт и компания будут в Мытищах просто рвать и метать. И они выиграют у китайского клуба в основное время», — приводит слова Плющева «Всепроспорт».