«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка короля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: «Атлетико» забьёт в обоих таймах за 1.99.

«Севилья» сейчас в кризисе. Смена наставника ни к чему не привела, и под началом нового главного тренера команда проиграла все четыре матча. «Севилья» в одной строчке от вылета в Сегунду. С другой стороны, она пока побеждает в Кубке и прошла уже двух соперников. Однако ситуация в обороне у «Севильи» просто полный кошмар. В прошлом туре на выезде проиграли «Жироне» со счётом 1:5, а до этого уступили «Алавесу» (2:3). Все защитники допускают ошибки, нет никакой сыгранности.

В то же время «Атлетико» у своих ворот позволяет соперникам очень много. Последние два мадридских дерби были с очень большим количеством голов. Недавно было и поражение от «Жироны» со счётом 3:4. «Атлетико» много забивает, но при этом много пропускает. Стоит ждать высокой результативности, так как встречаются два проблемных клуба в обороне.

Однако кубковый статус может повлиять на матч, особенно со стороны «Севильи», которая будет концентрироваться именно на Кубке, так как это последний шанс попасть в еврокубки. Думаю, что «Севилья» будет стараться и настрой будет колоссальный. Предполагаю, что стоит поставить на результативную игру и в ворота «Севильи» залетит немало голов.

У букмекеров «Атлетико» является явным фаворитом. Кэф на чистую победу «Атлетико» в основное время составляет 1.55. Я же верю в голы, причем в самом начале матча. «Атлетико» имеет двух топ-форвардов. Процент голов в первых таймах у мадридцев довольно-таки высок. Думаю, что «Атлетико» забьёт уже в первом тайме, а во втором «Севилья» будет раскрываться и наверняка пропустит ещё. Мне нравится ставка на то, что «Атлетико» забьёт в обоих таймах», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».