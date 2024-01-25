«Атлетико» Мадрид – «Севилья»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Севилья» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.75.

«Перед Новым годом команды встречались в чемпионате, и тогда «Атлетико» в сложном матче выиграл – 1:0. В меньшинстве мадридцы заканчивали. Но тогда, на мой взгляд, у «Севильи» был еще какой-то кураж от смены тренера. Сейчас он сошел на нет. И команда всего в одном очке от зоны вылета. Поражения идут одно за другим, если говорить про чемпионат. Да, в Кубке дошли до четвертьфинала, но главная задача – не вылететь. Об этом нужно думать.

Мне кажется, севильцам будет сложно собраться, только что они получили 1:5 от «Жироны». За несколько дней прийти в себя они не смогут, тем более это было четвертое подряд поражение в чемпионате. «Атлетико» же после того, как выбил «Реал» из Кубка Испании, смог закрепить свою уверенность победой над «Гранадой». Сейчас на эмоциональном подъеме команда Симеоне. И я думаю, она здесь явный фаворит.

Поставлю на победу «Атлетико» с форой (-1). Гризманн просто шикарно сейчас выглядит, против такого соперника может покуражиться», — сказал Титов.