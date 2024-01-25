Медведев — Зверев: во сколько начало матча 1/2 финала Australian Open, прогнозы и ставки

26 января Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче 1/2 финала Australian Open. Начало — не ранее 4:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу третьей ракетки мира составляет 1.70. Шансы немца оценили коэффициентом 2.25.
Аналитики считают, что матч 1/2 финала Australian Open Даниил Медведев – Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10. Поставить на победу россиянина со счётом 3:1 по сетам можно за 6.00.
Российский теннисист дважды в своей карьере добирался до финалов Australian Open – в 2021 и 2022 годах. В минувшем сезоне третьей ракетке мира повезло гораздо меньше. Даниил проиграл Себастьяну Корде уже в третьем круге.
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Александр Зверев скромнее, чем россиянин. Он только однажды доходил до финала ТБШ – на Открытом чемпионате США в 2020 году.
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