Медведев — Зверев: во сколько начало матча 1/2 финала Australian Open, прогнозы и ставки

26 января Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче 1/2 финала Australian Open. Начало — не ранее 4:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу третьей ракетки мира составляет 1.70. Шансы немца оценили коэффициентом 2.25.

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Australian Open Даниил Медведев – Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10. Поставить на победу россиянина со счётом 3:1 по сетам можно за 6.00.

Российский теннисист дважды в своей карьере добирался до финалов Australian Open – в 2021 и 2022 годах. В минувшем сезоне третьей ракетке мира повезло гораздо меньше. Даниил проиграл Себастьяну Корде уже в третьем круге.

Александр Зверев скромнее, чем россиянин. Он только однажды доходил до финала ТБШ – на Открытом чемпионате США в 2020 году.