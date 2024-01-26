«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 3.40.

«Интереснейшая пара сложилась в 1/16 финала Кубка Англии — «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». Я, на самом деле, не настолько сильно тут уверен в успехе «горожан». Возможно, «шпоры» сумеют пройти в следующий раунд Кубка.

«Тоттенхэм» снова начал добывать победы. Уже забылась серия неудач, которая была у команды в ноябре-декабре. В большинстве недавних игр «шпоры» добивались викторий, в том числе, со сложными соперниками — с «Ньюкаслом» (4:1), с «Борнмутом» (3:1). Также больше недели назад у подопечных Постекоглу была игра с нестабильным «Ман Юнайтед», которая завершилась ничьей — 2:2. В таблице АПЛ «Тоттенхэм» все еще идет довольно высоко — в топ-5.

«Ман Сити» тоже уже вышел из кризиса, который у него был в конце осени. Сейчас клуб идет на длинной серии без проигрышей, которая насчитывает девять матчей. За этот период «горожане» не выиграли только один раз — 2:2 с «Кристал Пэлас». В остальных играх подопечные Гвардиолы побеждали, в том числе, с «Ньюкаслом» (3:2), с «Эвертоном» (3:1) и с «Флуминенсе» на клубном ЧМ (4:0). В таблице Премьер-лиги «Сити» вернулся на второе место, хотя пока у него сохраняется небольшое отставание от «Ливерпуля».

Да, если сравнивать основные составы команд и их форму, то «Ман Сити» тут кажется очевидным фаворитом. Клуб точно будет бороться за победу в АПЛ, да и в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» на дистанции оказался не столь силен. Однако это Кубок Англии. Вполне вероятно, что «горожане» сыграют не основным составом. Плюс, Гвардиола и так любит придумывать на подобные встречи разные тактические схемы. А футбол Постекоглу довольно понятный — «Тоттенхэм» уже привык к стилю нового тренера.

Думаю, хозяева поля постараются тут победить — они имеют шанс на успех в Кубке Англии. У «Сити» такой большой мотивации все-таки нет. Так что тут рискну и предложу поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (0)», — сказал Павлюченко.