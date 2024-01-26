«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: когда матч Кубка Англии, кто фаворит, какие ставки, коэффициенты

26 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.64. Успех «шпор» оценён в 4.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.40.

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

«Тоттенхэм» по-прежнему сильно ослаблен травмами. Плюс недавно он лишился ещё двух важных игроков. В расположение национальных команд на Кубок Азии и Кубок Африки отправились многолетний лидер лондонцев Сон Хын Мин и Ив Буссума. Глубина состава заметно снизилась. Чтобы компенсировать нехватку ресурсов, «шпоры» недавно взяли в аренду у «Лейпцига» Тимо Вернера, а также подписали защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

«Манчестер Сити», наоборот, ощутимо прибавил на последнем отрезке сезона и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от занимающего пятую строчку «Тоттенхэма» составляет три очка, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть ещё игра в запасе. У «Манчестер Сити» обратная ситуация с травмами. Оправились от повреждений и вовсю тренируются в общей группе Кевин Де Брёйне, а также лучший бомбардир клуба Эрлинг Холанд.