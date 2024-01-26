«Челси» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Челси» и «Астон Вилла» встретятся в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Интересная встреча. Думаю, нас тут ждёт борьба и много голов с обеих сторон.

«Челси» пару дней назад играл в другом турнире — в Кубке лиги с «Мидлсбро». В первой встрече представитель Чемпионшипа сумел выиграть со счётом 1:0. И учитывая, что мы давно не видели побед «синих» над сильными соперниками, казалось, что финалист уже известен. Однако в ответной встрече подопечные Почеттино доказали свой класс — 6:1.

Для «Челси» эта победа стала уже пятой за шесть последних игр. В целом клуб набрал ход, пусть пока и не хватает успехов в действительно сложных играх. В АПЛ «пенсионеры» пока всё ещё идут ближе к середине таблицы.

«Астон Вилла» продолжает очень уверенно играть. Примечательно, что не так давно с «Мидлсбро» клуб тоже играл, только в рамках предыдущего раунда Кубка Англии — 1:0. В большинстве остальных игр подопечные Эмери тоже выигрывали — сейчас в таблице АПЛ они всерьёз ведут борьбу за первенство.

Единственная неудача за последние месяцы произошла у «львов» в игре с «Ман Юнайтед» — 2:3. Но это, скорее, было исключением из правил. До этого «Вилла» сумела, например, обыграть более сложных противников — «Ман Сити» и «Арсенал» (1:0 оба раза).

Да, если судить по результатам в этом сезоне, то «Астон Вилла» выглядит фаворитом. К тому же времени на отдых у подопечных Эмери было намного больше. Однако я жду, что «Челси» тут будет бороться. Команда наконец-то начала часто выигрывать. Думаю, сейчас «синие» окажут сопротивление «львам», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».