«Челси» — «Астон Вилла»: во сколько начало, кто фаворит матча Кубка Англии, прогнозы

26 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла». Начало — в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.21. Успех «львов» оценивается в 3.48. На ничью дают коэффициент 3.82.

Аналитики считают, что игра «Челси» — «Астон Вилла» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.19. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

«Аристократы» оставили отличное впечатление от своей игры в последней встрече с «Мидлсбро» (6:1). Соперники боролись за выход в финал Кубка лиги, поэтому мотивация у них была на максимуме. Подопечные Маурисио Почеттино поймали кураж и забили шесть мячей.

«Астон Вилла» в текущем сезоне приятно удивляет высоким качеством игры. Команда под руководством Унаи Эмери прекрасно прессингует, создаёт много опасных моментов и надёжно обороняется. «Львы» в этом сезоне АПЛ идут в зоне Лиги чемпионов. В последней встрече «Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0).