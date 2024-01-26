«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.77.

«Центральным событием пятницы в КХЛ, безусловно, станет противостояние в Омске между «Авангардом» и «Ак Барсом». Без всякого преувеличения соперничество между этими командами уже давно стало подлинным украшением для всех без исключения любителей хоккея.

Несмотря на то что омичи сильно опережают казанцев в турнирной таблице, игра предстоит очень упорная. Подопечные Михаила Кравца имеют в своём активе 77 очков в 54 матчах, текущее второе место и хорошие перспективы на победу в регулярке. Причём не только на Востоке. А команда Зинэтулы Билялетдинова набрала на 11 очков меньше, проведя такое же количество игр. И пока «белые барсы» идут пятыми.

В своём последнем матче «Авангард» сокрушил на выезде «Северсталь» — 6:2. Томаш Юрчо, Рид Буше и Дамир Шарипзянов набирают сейчас результативные очки едва ли не в каждом матче. «Ак Барс» у себя дома встречался со «Спартаком» и взял верх у красно-белых только в серии буллитов (4:3). Трио Кагарлицкий – Шипачёв – Радулов сейчас на ходу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды сыграли три матча и во всех сильнее был «Ак Барс». 5:4 и 2:1 у себя дома в овертаймах и 4:0 на выезде 19 декабря. Естественно, что сибиряки жаждут реванша. И им пора бы уже и обыграть неудобного для себя в этом сезоне соперника. Дело дойдёт до буллитов, и «Авангард» в этом компоненте возьмёт верх», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».