«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть и какой прогноз

26 января состоится матч «Авангард» – «Ак Барс». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.25. Шансы казанцев оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.92. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.60.

«Ястребы» проводят отличный сезон и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на одно очко, но имеет две игры в запасе. У подопечных Михаила Кравца отличные шансы на первую строчку.

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«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков. Команда чувствует себя комфортно, опережая «Сибирь» с девятой строчки на 13 очков. Казанцы одержали победы в 32 из 54 встреч, забросили 139 шайб, а пропустили — 116.