СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 26 января

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: победа СКА за 1.96.

«Матч чемпионата КХЛ, играют СКА и ЦСКА в Санкт-Петербурге, один из последних матчей перед переездом питерцев на новую арену. Это действительно будет игра-блокбастер.

Мы знаем, что СКА в этом сезоне обыгрывает ЦСКА достаточно регулярно, причём мы помним, как начиная с 2016 года СКА постоянно проигрывал ЦСКА в плей-офф, это была для них такая большая головная боль. И последний раз, когда ЦСКА стал чемпионом, тоже они вынесли СКА в третьем раунде, и СКА постоянно думал, какое противоядие против ЦСКА найти. И они в итоге взяли Евгения Корешкова в штаб, он как раз с ЦСКА раньше работал и знает их секреты. Так или иначе, они под ЦСКА подстроились, поняли, как с ними играть, и они в этом чемпионате побеждают ЦСКА достаточно часто. Кроме того, последние игры показывают, что СКА находит какую-то «химию» в атаке, обыграли 7:0 «Барыс», там у них всё звенело, Арсений Грицюк пять очков набрал.

При этом ЦСКА достаточно натужно, но всё-таки победил минское «Динамо». Опять же, не было Сергея Фёдорова, надо ещё посмотреть, вернётся ли он к этой игре, я думаю, что да. Но это тоже такой вопрос, как ЦСКА и в каком виде приедет в Санкт-Петербург. Хотя понятно, что для москвичей важно выиграть, чтобы получить какую-то уверенность, перед плей-офф набрать ход, выдать серию из победных матчей. Лучший момент – выиграть в Питере у СКА.

Но если судить чисто по раскладу здесь и сейчас – победа СКА дома кажется достаточно очевидной, 60 на 40, что СКА может выиграть. И если посмотреть по коэффициентам, 1.96 дают на победу СКА в основное время. С этим коэффициентом я бы как раз и пошёл, потому что, объективно говоря, он вполне может сыграть. Гадать на тоталы я не уверен, потому что ЦСКА может сыграть строго в обороне», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».