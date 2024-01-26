«Кальяри» — «Торино»: когда матч Серии А, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

26 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.26. Успех сардинцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

«Кальяри» расположился на 17-м месте в турнирной таблице, но отрыв от идущей в зоне вылета «Вероны» составляет всего одно очко. Кроме того, недавно клуб вылетел из Кубка Италии, разгромно уступив на стадии 1/8 финала «Милану» (1:4).

У «Торино» дела идут совсем иначе. Уже давно он твёрдо и уверенно держится в середине турнирной таблицы Серии А. В последних 11 турах в Серии А они уступили только «Болонье» (0:2) и «Фиорентине» (0:1), а также сыграли вничью с «Монцей» (1:1), «Фрозиноне» (0:0), «Удинезе» (1:1) и «Дженоа» (0:0).

Победили «гранатовые» сначала «Лечче» (1:0) и «Сассуоло» (2:1), а затем «Аталанту» (3:0), «Эмполи» (1:0) и «Наполи» (3:0).