«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.74.

«Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид сыграют в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Для меня тут интриги нет. Думаю, мадридцы без проблем наберут три очка.

Недавно «Реал» вылетел из Кубка Испании. Причём уступил клуб своему «заклятому врагу» — «Атлетико» (2:4). Более того, произошло это уже во второй раз за сезон. Во всех остальных встречах подопечные Анчелотти не уступали. Они почти только выигрывали, изредка играя вничью. В таблице Ла Лиги за первое место «сливочные» ведут борьбу только с «Жироной».

«Лас-Пальмас» выступает с переменным успехом, чередует разные результаты. Хотя стоит отметить, что для своего уровня подопечные Гарсии Пимьенты располагаются высоко в таблице Примеры – на восьмом месте. От зоны плей-офф команда отстаёт всего на четыре очка. Недавно «Пальмас» сумел отобрать очки у «Вильярреала» (3:0), «Райо Вальекано» (2:0) и у «Кадиса» (1:1). В остальных последних матчах клуб уступал очевидным противникам – «Барселоне» (1:2) и «Атлетику» (0:1).

Думаю, тут фаворит очевиден. Да, «Реал» обидно для себя вылетел из Кубка Испании. Однако от этого есть и плюс – можно сконцентрироваться на других турнирах. В Суперкубке подопечные Анчелотти уже достигли успеха, остались Ла Лига и Лига чемпионов. «Лас-Пальмас» таких амбиций, конечно, не имеет. Вряд ли хозяева поля тут сумеют что-то противопоставить своему сопернику», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».