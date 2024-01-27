«Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 27 января

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.70.

«Непростой матч ждёт мадридский «Реал». Видел, как «Лас-Пальмас» здорово играл с «Барселоной», особенно первый тайм. И вообще по результатам команда более чем приличная. Думаю, многие не ожидали от них такой прыти. Даже за еврокубки ещё может побороться «Лас-Пальмас», хотя будет тяжело сохранить такой ход до конца.

Но всё-таки «Реал» остается «Реалом». В нынешнем сезоне не устаю это повторять. Даже когда чувствуется усталость, огромное количество травм, всё равно находят в себе силы, чтобы дожать соперника. Сразу вспоминаю, как на той неделе ушли с 0:2 в матче с «Альмерией» и чуть ли не на 10-й добавленной минуте забили победный мяч.

Вполне допускаю, что «Лас-Пальмас» дома забьёт. Наверняка «Реалу» нужно будет минимум два мяча для победы. Поэтому поставлю на мадридцев через тотал больше 1.5. Да, не будет Беллингема, но Родриго и Винисиус могут получить много пространства, а Браим Диас может быть очень полезен для быстрой игры. Он и пас любой может отдать, и обыграть. А в центре поля есть кому страховать. «Лас-Пальмас» дома играет очень смело, не закрывается. Жду больше игры на встречных курсах», — сказал Титов.