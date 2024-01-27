«Милан» — «Болонья»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Болонья».

Ставка: победа «Милана» за 1.74.

«Милан» и «Болонья» сойдутся в 22 туре чемпионата Италии. Интересное противостояние. Хотя сейчас гости немного сдали позиции. Думаю, миланцы наберут три очка сегодня.

«Милан» все еще выступает довольно уверенно. Клуб за последние месяцы проиграл только «Аталанте» в Кубке Италии – 1:2. В остальных недавних встречах подопечные Пиоли выигрывали, к тому же много забивали – в четырех играх кряду. Так, разгромили миланцы «Кальяри» (4:1), «Эмполи» (3:0), «Рому» (3:1) и «Удинезе» (3:2). Благодаря таким успехам коллектив сумел закрепиться на третьем месте в Серии А, отрыв от преследователей уже составляет десять очков. Однако сам «Милан» сейчас имеет отставание от лидеров в те же 11 и 12 баллов.

«Болонья» до недавнего времени тоже выступала очень успешно и даже шла высоко в таблице, претендуя на еврокубки. Но в последних матчах клуб все же начал терпеть неудачи – серия без викторий составляет четыре игры. За этот период «красно-синие» не сумели обыграть «Удинезе» (0:3), «Дженоа» (1:1), «Фиорентину» (0:1) и «Кальяри» (1:2) – все это не самые сильные соперники в Италии. В Серии А подопечные Тиагу Мотта в итоге опустились на седьмое место. Впрочем, их отставание от нескольких команд выше пока минимальное.

Конечно, «Болонья» сейчас стремится прервать серию неудач. Клуб не так давно шел на длинной серии побед и претендовал на попадание в топ-4. Пока что ситуация не сильно изменилась, «красно-синие» имеют шанс на повышение в турнире. Но в этой игре я не предвижу их успех. «Милан» все-таки слишком силен. Команда Пиоли ведет погоню за лидерами – она тут и наберет три очка», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».