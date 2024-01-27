«Фулхэм» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии 27 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Фулхэм» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (0) за 2.15.

«Фулхэм» и «Ньюкасл» сыграют в рамках 1/16 финала Кубка Англии. «Сороки» не лучшим образом проводят матчи, часто проигрывают. Я тут не так сильно уверен в их успехе.

«Фулхэм» выступает достаточно нестабильно. Клуб чередует разные результаты. С одной стороны, недавно «дачники» не уступили в тяжёлых матчах – 1:1 с «Ливерпулем», 1:0 с «Ротерхэмом» и 2:1 с «Арсеналом». Но в то же время команда проиграла в последних турах АПЛ «Челси» (0:1), «Борнмуту» (0:3) и «Бёрнли» (0:2). В таблице Премьер-лиги закрепиться в первой десятке «Фулхэму» пока не удаётся.

А вот у «Ньюкасла» результаты намного стабильнее – почти что сплошные поражения. Единственные победы за два месяца клуб добыл в матчах с «Сандерлендом» в Кубке Англии (3:0) и в одном из туров АПЛ, как раз с «Фулхэмом» (3:0). Остальным соперникам за этот период «сороки» только уступали, в том числе не таким сильным – 0:1 от «Лутон Таун» и 1:3 от «Ноттингем Форест». Ни о какой борьбе за топ-4 у подопечных Хау речь уже не идёт.

Да, у «Ньюкасла» был тяжёлый график в первой половине сезона – была Лига чемпионов с «группой смерти». Хотя кажется, что как раз во время еврокубка «сороки» выступали неплохо – проблемы начались после его окончания. Так что я тут совсем не уверен в успехе «Ньюкасла». «Фулхэм» тоже находится не в лучшей форме, но клуб всё-таки чаще выигрывает. Тут хозяева поля точно не уступят, я считаю», — сказал Павлюченко.