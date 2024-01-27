«Марсель» — «Монако»: когда матч Лиги 1, во сколько начало, сыграет ли Головин, прогнозы

27 января состоится матч 19-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-белых оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «Монако» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

«Марсель» неудачно начал сезон, однако затем клуб возглавил Дженнаро Гаттузо и ситуация стала стремительно улучшаться. В последних семи турах в чемпионате Франции провансальцы не потерпели ни одного поражения.

У «Монако» всё по-старому. Клуб выдал отменное начало сезона, но затем растерял очки во встречах с сильными соперниками и спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Впрочем, отставание от располагающейся на втором месте «Ниццы» небольшое — два очка.

В последней встрече отметился результативной передачей Александр Головин, трижды подряд признанный лучшим игроком месяца в этом сезоне. Голевой пас в матче с «Реймсом» стал для россиянина 30-м в Лиге 1. С момента его дебюта в сезоне-2018/2019 это седьмой результат в чемпионате Франции и лучший в «Монако». В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в 16 играх, в которых записал на свой счёт пять забитых мячей и три голевые передачи. Александр пребывает в отличной форме, но его стараний частенько оказывается недостаточно.