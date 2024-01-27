«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.68.

«22-й тур испанской Примеры, и мы отправляемся с ходу, не мешкая, в матчи субботы. «Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано». «Реал Сосьедад» одержал две важные победы подряд после серии безвыигрышных матчей: где-то был вирус ничьих и потом «Сосьедад» ещё проиграл в дерби «Атлетику» Бильбао. Сейчас «Реал Сосьедад» потихонечку выходит на проектную мощность. И грамотное распределение сил на два турнира Альгуасиля здорово срабатывает для команды Арсена Захаряна.

«Реал Сосьедад» играет против «Райо Вальекано» дома. И, повторюсь, 2 победы подряд «Сосьедада» над «Сельтой», я думаю, положительных эмоций, конечно, ему добавили. Травмированных не так много сейчас, практически все лидеры команды в строю, но, может быть, за исключением крайнего защитника. Но в остальном — играют дома, ситуация в турнирной таблице такая, что «Реалу Сосьедаду надо поджимать, надо поджимать лидирующую четверку, потому что чуть вперед убежали «Атлетик» и «Атлетико», еще и «Барселона» впереди. Если «Реал Сосьедад» снова хочет в Лигу чемпионов, то это можно сделать не только посредством чемпионата, удачной игры в той же Лиге чемпионов, но и в Кубке тоже можно пройти максимально далеко.

У «Райо» не самые хорошие матчи были в последнее время. Если брать последние 10 матчей, то там только 1 победа — на выезде против «Хетафе». Дома в последнем туре уступили «Лас-Пальмасу».

Поэтому, мне кажется, «Реал Сосьедад» и сильнее, и сейчас хорошо команда выглядит, и достаточно неплохо в игру входит. Я бы рассмотрел чистую победу «Реала Сосьедад» за 1,68», — сказал Генич.