«Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой (+1.5) за 1.70.

«Мадридский «Реал», один из лидеров чемпионата Испании, сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса». «Реал» сыграет без Джуда Беллингема, который перебрал желтых карточек. В последнее время он действительно карточек получал немало. И вот вынужден игру против «Лас-Пальмаса» пропускать.

Карло Анчелотти признался после игры с «Альмерией», что он не угадал с составом и допустил ошибку, не произведя серьезную ротацию. Возможно, эта ротация будет сейчас. «Реал» мало, очень мало пропускает в этом сезоне. И он играет против команды, которая очень любит владеть мячом. «Лас-Пальмас» — команда-середняк, он сам немного забивает (всего 21 забитый мяч). Из команд первой десятки — это меньше всех. Ну и пропускает «Лас-Пальмас» также мало — всего 17 мячей. Следовательно, если у «Реала» будет ротация, «Лас-Пальмас» сыграет в излюбленный для себя футбол — с контролем мяча, с попыткой как-то соперника удивить, через какие-то уязвимые зоны.

Вряд ли большое количество голов мы увидим. Это будет, наверное, такой же плотный, тяжелый матч для «Реала», как игра в Витории против «Алавеса», где все решил гол головой Лукаса Васкеса в самой концовке матча. «Лас-Пальмас» 2 матча подряд выиграл, команда сейчас неплохо выглядит и дома играет очень хорошо. Например, «Лас-Пальмас» тот же «Атлетико» Мадрид дома сумел переиграть. Я бы рассмотрел вариант плясать от «Лас-Пальмаса», а не от «Реала». Да, «Реал» был суперхорош в январе, и победа в Суперкубке была абсолютно заслуженной. Но он вылетел из Кубка, как мы помним, в дополнительное время уступив «Атлетико», да и вообще тяжелые матчи были — с «Атлетико» дважды и с «Барселоной», еще и с «Альмерией» пришлось включаться во 2-м тайме.

Поэтому я бы рассмотрел вариант все-таки от «Лас-Пальмаса», что если он и проиграет «Реалу», то вряд ли это будет поражение с разницей в 2 мяча или больше. «Лас-Пальмас» немного пропускает. Мой прогноз – «Лас-Пальмас» с форой (+1,5) за 1,7», — сказал Генич.