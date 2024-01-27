«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» в 22-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 2.01.

«Ювентус» постепенно превратился в настоящую машину по добыванию очков. Не уверен, что сейчас по игре «Интер» смотрится сильнее. «Юве» выигрывает раз за разом, причем уже достаточно уверенно, забивая не по одному мячу. 18 голов за 5 встреч – никогда бы не сказал, что это про туринцев. Но пошла игра в атаке, команда в форме, на кураже.

На мой взгляд, не должны помешать «Ювентусу» и очередные проблемы с составом. Там снова Кьеза не может играть, у Рабьо проблемы. Но так идет, что, кого ни поставь, все будет в полном порядке. Влахович разыгрался, полузащита замечательно снабжает его мячами. Не думаю, что какие-то затруднения возникнут с «Эмполи», который идет на предпоследнем месте.

Я ставлю на победу команды Аллегри и тотал больше 2,5, раз так все идет в атаке у «Юве». И Аллегри очень хочу отметить. Честно говоря, не верил, что ему удастся так перезапустить команду после всех проблем, которые были в последних сезонах», — сказал Титов.