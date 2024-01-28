Янник Синнер — Даниил Медведев: получи бонус до 30 тыс. рублей к финалу Australian Open

28 января в Мельбурне в финале мужского турнира Australian Open сыграют Янник Синнер и Даниил Медведев. Начало матча – не ранее 11:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Эксперты отдают преимущество четвёртой ракетке мира: коэффициент на победу итальянца составляет 1.42. Шансы россиянина оценили коэффициентом 3.00. Аналитики считают, что матч финала Australian Open Янник Синнер – Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Поставить на победу итальянца со счётом 3:0 по сетам можно за 2.95.

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