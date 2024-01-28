«Фиорентина» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.90.

«Интер» несколько дней назад стал обладателем Суперкубка Италии. Без особых проблем в двух раундах справился клуб с «Лацио» и с «Наполи». Повезло, что в соперниках в этом турнире у подопечных Индзаги не было того же «Ювентуса». Потому что именно с туринцами «Интер» сейчас борется за лидерство. Пока что выше стоит именно «старая синьора», имеющая на одно очко больше. Но у миланцев есть игра в запасе.

Сейчас «Интер» идет на серии без проигрышей во всех турнирах, которая насчитывает шесть матчей. Причем не выиграл клуб за этот период всего один раз – 1:1 с «Дженоа». А вот у «Фиорентины» с результатами в последних матчах дела идут не так удачно. Еще в декабре команда тоже шла на серии без неудач, благодаря которой и поднялась высоко в таблице Серии А.

Первая неудача случилась у «фиалок» в матче с «Сассуоло» (0:1). После этого коллектив еще проиграл «Наполи», но произошло это в рамках Суперкубка Италии – 0:3. Так что в таблице чемпионата команда из Флоренции все еще идет высоко – на четвертом месте. Впрочем, отставание «Фиорентины» от «Милана» с позиции выше велико – девять очков.

Уверен, что «Интеру» тут будет тяжело. Да, уровень миланцев выше, в отличие от своего соперника по этой встрече, они давно не проигрывали. Однако только что у команды Индзаги был Суперкубок, который проходил в жаркой Саудовской Аравии, многие жаловались на тяжелые условия. Так что я тут жду не такого уж результативного футбола. Предпочтение же все равно отдаю «Интеру», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».