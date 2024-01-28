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«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании 28 января

«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании 28 января
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Атлетико» – «Валенсия» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 1.5 за 1.80.

«Я уже отмечал «Валенсию» в этом сезоне, она явно прогрессирует с Барахой, поднимается по таблице, новые имена появляются. Но есть большая разница для нее, где играть. Дома она всех может засушить, почти не пропускает. В гостях ситуация гораздо хуже – не так много очков, пропускают почти по 2 гола за игру. И я думаю, на большом мадридском стадионе молодежь «Валенсии» может растеряться. К тому же Симеоне после игры первого круга говорил, что это был худший матч для его команды за долгое время. Хочет взять реванш, он такой товарищ в этом плане, любит возвращать долги, ничего не прощает.

На неделе «Атлетико» прошел «Севилью» в Кубке Испании. Выиграли всего 1:0, но превосходство было полным, Гризманн пенальти не забил. И мадридцы здесь тоже набросятся на «Валенсию». Они умеют это делать. Будут жестко встречать, где-то прессинговать. «Валенсии» надо будет не дрогнуть. Я не верю, что у них получится. Команда, как я уже говорил, домашняя.

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на победу хозяев через тотал больше 1,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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