«Кадис» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» – «Атлетик» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетика» за 1.75.

«Мне кажется, один из самых лёгких матчей для прогноза в этом туре — это встреча «Кадиса» с «Атлетиком» Бильбао. Здесь всё напрашивается само собой. Бильбао сейчас на коне, Бильбао здорово играет, здорово бежит, здорово команда взаимодействует, очень хорошая, длинная скамейка. Ну и вообще, конечно, баски выглядят максимально убедительно, и победа над «Барселоной», пусть и в дополнительное время, тому свидетельство.

Действительно, Бильбао очень классно играет, чего не скажешь о «Кадисе». У «Кадиса» огромное количество проблем, многих футболистов пришлось отдать, поменяли тренера. И он уже давным-давно в чемпионате не выигрывает. Плюс это самая малозабивающая команда в испанской Примере. Всё напрашивается само собой.

Я думаю, что в этом матче надо играть победу «Атлетика» Бильбао, даже несмотря на то, что на неделе был эмоциональный матч против «Барселоны». Но есть кем заменить, есть кем оперировать Эрнесто Вальверде. Поэтому мой прогноз – победа «Атлетика» Бильбао за 1.75. Можно рассмотреть победу Бильбао через «низ» за более интересный коэффициент — через меньше 2.5 или 3.5, ну или просто сам «низ» по матчу. И будет такой же коэффициент 1,7.

Думайте сами, решайте сами, но мне кажется, победа «Атлетика» Бильбао прямо напрашивается в матче против «Кадиса», — сказал Генич.