«Сельта» — «Жирона»: прогноз Михаила Поленова на игру Примеры 28 января

Известный журналист Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Жирона».

Ставка: победа «Жироны» за 2.46.

«В чемпионате Испании «Жирона» будет играть в Виго, и пока у букмекеров довольно высокий коэффициент на их победу. Для меня это немного странно: лидер чемпионата в гостях у проблемного середняка, самая забивающая команда против соперника, который пропускает в среднем почти два гола за игру. Эта статистика не имела бы определяющего значения, если бы не стиль «Жироны», который она держит с 1-го тура.

Правда, «Жирона» провалилась в матче против «Мальорки», пропустив три за тайм. Вообще против больших команд им играть значительно легче, «Сельта» же закроется и будет ждать. Без скорости и пространства «Жироне» атаковать чуть сложнее. Правда, есть пара «но»: у «Жироны» со скамейки выходит отличное усиление, они могут перестроиться и сейчас у них исторический шанс стать испанским «Лестером», «Монпелье» или «Кайзерслаутерном». Ну или вторым «Депортиво». Короче, с верой в «Жирону» и чудеса, а также основываясь на материалистических вещах, предлагаю подумать над победой гостей», — приводит слова Поленова «Ставка ТВ».