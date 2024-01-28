«Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2.5) за 1.75.

«Ньюпорт» и «Ман Юнайтед» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Не знаю, что должно произойти, чтобы «красные дьяволы» тут проиграли. Мы, конечно, разные результаты от них видели в этом сезоне. Но всё же уверен, что подопечные тен Хага без особых проблем справятся с соперником из низшего дивизиона Англии.

«Ньюпорт» представляет четвёртый дивизион страны. В нём клуб идёт в середине таблицы сейчас, не имея особых перспектив на подъём в топ-7. Хотя сейчас «изгнанники» идут на серии без проигрышей из семи игр – четыре виктории и три ничьих. Две встречи за этот период у «Ньюпорта» были в рамках предыдущего раунда Кубка Англии – 1:1 и 3:1 с «Истли».

«Ман Юнайтед» о серии из семи матчей без поражений только мечтать сейчас может. Хотя клуб показывал неплохие результаты в конце осени, часто выигрывал. Но вот до и после этого дела у «красных дьяволов» были совсем плохи. Чередуют подопечные тен Хага очень разные результата, то они обыгрывают «Астон Виллу» (3:2) и «Челси» (2:1), а в других противостояниях уже проигрывают «Вест Хэму» (0:2) и «Ноттингем Форест» (1:2). Из-за таких нестабильных показателей «МЮ» уже закрепился в середине таблицы – за еврокубки ему ещё только предстоит бороться.

Конечно, у «красных дьяволов» много проблем. Но сейчас клуб обязан побеждать. «Ньюпорт» всё же не имеет такого класса, как у его соперника. Уверен в разгроме от «МЮ» здесь», — приводит слова Павлюченко «Всёпроспорт».