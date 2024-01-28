«Ливерпуль» — «Норвич»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Норвич».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.65.

«Ливерпуль» и «Норвич» встретятся в 1/16 финала Кубка Англии. Год назад это еще была бы игра двух представителей АПЛ. Но «канарейки» сейчас выступают в Чемпионшипе и вряд ли тут могут надеяться на успех.

Эта игра будет первой после того, как Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании этого сезона. Для всех это было неожиданностью. Посмотрим, прибавит ли эта новость мотивации «красным».

Собственно, пока что особых проблем у мерсисайдцев нет – они борются за победу во всех турнирах, в которых участвуют. Пару дней назад команда вышла в финал Кубка лиги, пройдя «Фулхэм» (2:1 и 1:1). А в Премьер-лиге подопечные Клоппа сейчас лидируют с небольшим отрывом от «Ман Сити».

А вот «Норвич» в прошлом сезоне не сумел сохранить прописку в главном дивизионе Англии. Сейчас клуб играет в Чемпионшипе, где располагается не так далеко от зоны плей-офф – на восьмой позиции. Результаты «канареек» в этом сезоне достаточно нестабильны – по 12 побед и поражений, а также пять ничьих в 29 турах. Недавно «Норвич» шел на небольшой серии без проигрышей, которая прервалась в игре с «Лидсом» — 0:1.

Думаю, тут нет смысла особо рассуждать о форме «Норвича». Особенно после новости про уход Клоппа, «Ливерпуль» постарается выиграть все, что сможет. Так что и в Кубке Англии такого соперника «красные» просто обязаны «катком переезжать», даже не основным составом», — приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».