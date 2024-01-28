«Севилья» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.81.

«Севилья» против «Осасуны». Казалось бы, «Севилья», играющая дома против «Осасуны», должна быть ярко выраженным фаворитом в этой паре. И у букмекеров примерно расклад сил здесь понятен, и он примерно как раз в пользу «Севильи». Но нынешняя «Севилья» даже после очередной смены тренера никак не может обрести стабильность.

Только пришёл Кике Санчес Флорес — нарядно обыграли на выезде «Гранаду» 3:0. Но потом четыре матча подряд «Севилья» в чемпионате проиграла. В Кубке вроде одну стадию прошли, другую прошли, но сейчас оступились на «Атлетико» Мадрид — вообще без вариантов, без шансов проиграли, пусть и со скромным счётом 0:1. Ну вот теперь только в чемпионате есть ещё попытка за что-то зацепиться, но надо как-то игру стабилизировать. Пока Кике Санчесу Флоресу сделать это не удаётся, даже несмотря на то, что «Севилья» меняет тактику, меняет расстановку игроков. Подбор игроков способствует тому, чтобы сделать спурт наверх, но пока этого не происходит.

«Осасуна» — команда выстроенная, команда, уверенная в своих силах. В последних двух турах «Осасуна» одерживает победы, пусть и домашние, — над «Альмерией» и «Хетафе». Ну и я думаю, что «Осасуна» неплохо знает, как играет «Севилья». В прошлом сезоне «Осасуна» на выезде «Севилью» обыграла, это ещё ту «Севилью». Поэтому, мне кажется, «Осасуна», не проигрывающая пять матчей подряд «Севилье», имеет неплохие шансы не проиграть и сейчас на «Рамон Санчес Писхуан», — сказал Генич.