«Салернитана» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Салернитана» — «Рома».

Ставка: победа «Ромы» за 1.71.

«Салернитана» и «Рома» сыграют в 22-м туре чемпионата Италии. Римляне проведут ещё одну игру без Жозе Моуринью. И, учитывая уровень соперника, думаю, у гостей тут есть все шансы на успех.

После увольнения Моуринью «Рома» провела уже две встречи, в которых только выигрывала. Впрочем, с такими соперниками и с португальцем у руля команда могла бы справиться – 2:1 с «Вероной» в Серии А и с «Аль-Шабабом» в товарищеском матче. Но вот «последней каплей» для руководства клуба стала игра с «Миланом» до этого (1:3). Там, конечно, не особо ожидаема была победа «Ромы». Миланцы всё-таки набрали хорошую форму и идут выше в таблице.

Команда из Рима чередует уже давно разные результаты. Наверное, самое обидное поражение недавно было у неё от «Лацио» в Кубке Италии – 0:1. На тот момент географический сосед всё-таки выступал не сильно лучше «Ромы». Но не справился клуб со своим «заклятым врагом». Сам он в таблице Серии А сейчас идёт на восьмом месте, отставая от зоны еврокубков всего на пару очков. Ситуацию пока сложно назвать критической.

А вот про «Салернитану» особо сказать нечего. С ней как будто уже почти всё ясно. В следующем сезоне клуб, скорее всего, опустится в Серию Б. Сейчас он идёт последним в таблице и отстаёт от ближайших соперников выше на пять очков. Недавно «Салернитана» сумела набрать несколько очков – 2:2 с «Миланом» и 1:0 с «Вероной». Но после этого клуб снова вернулся к стабильным поражениям.

Уже все привыкли, что после ухода Моуринью футболисты команды «дышат свободно». Клуб начинает играть в своё удовольствие и много выигрывает. Пока что ситуация повторяется. Помимо этого, повезло римлянам с соперниками. «Салернитану» ещё надо постараться не обыграть. Уверен в победе гостей тут», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».