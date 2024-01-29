«Спартак» — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ 29 января, какие ставки и коэффициенты

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.12. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00.

«Спартак» выдал шикарную первую половину сезона. Он длительное время шёл в лидерах и виделся одним из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате. Однако затем у красно-белых началась эпидемия травм. В совокупности с усложнением календаря это привело к тому, что клуб спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Автозаводцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Спартака» составляет шесть очков, но красно-белые провели на два матча больше.