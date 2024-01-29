«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Спартака» за 2.17.

«Команда Игоря Ларионова приехала в Москву из Екатеринбурга, где нижегородцы уступили в серии буллитов «Автомобилисту» — 1:2. И сейчас у них 68 очков после 55 матчей. И если торпедовцы хотят поменяться местами со «Спартаком» с пятого, где они сейчас находятся, на четвёртое, на котором пока обитают красно-белые, то гостям необходимо побеждать. У «Торпедо» в последних матчах тон в атаке задают Андрей Белевич, Михаил Орлов и Игорь Ларионов, Максим Летунов и Деннис Ян. Вспомните две недавние победы в овертаймах с одинаковым счётом 3:2 над «Нефтехимиком» и ЦСКА.

А «Спартак» в субботу играл на Ходынке дерби с «Динамо». И подопечные Алексея Жамнова второй раз подряд взяли верх над принципиальным соперником. После 6:3 в Петровском парке красно-белые выиграли 4:3 (Б). Николай Голдобин, Александр Бурмистров и «эмхаэловец» Егор Варюшкин забросили по шайбе, а Дмитрий Николаев блестяще сыграл в воротах. И ведь у спартаковцев по-прежнему травмированы Кин, Порядин, Локтионов, Рыбар, Цыплаков, Морозов, Мальцев, Усманов, Филин… Кто-то скоро вернётся в строй, а кто-то нет. Но сейчас у «Спартака» 74 очка в 57 матчах и отличные шансы на преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.

Эта игра станет пятой между этими соперниками. «Спартак» выиграл три встречи, «Торпедо» одну. В Москве 4 ноября победили столичные хоккеисты — 4:3. Учитывая прекрасное эмоциональное состояние хозяев, и сейчас они возьмут верх. В основное время», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».