СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа СКА за 2.01.

«В Санкт-Петербурге нас ждёт матч двух главных претендентов в борьбе за первое место на Западе. А возможно, что и во всей лиге.

Только «Локомотив» в последнее время стал играть с большими перепадами. Особенно у себя на льду. 24 января железнодорожники проиграли у себя дома «Сочи» (1:2), а 26 января уступили минскому «Динамо» 3:5. И сейчас у команды Игоря Никитина 76 очков в 55 матчах и второе место на «Западе». Артур Каюмов, Даниил Тесанов, Павел Красковский, Рушан Рафиков и компания, видимо, испытывают проблемы с мотиваций против команд, стоящих по ранжиру гораздо ниже них самих.

Ну а СКА набрал 77 очков в 56 матчах и возглавляет Западную конференцию. Разумеется, подопечные Романа Ротенберга хотят остаться на вершине. Валентин Зыков, Арсений Грицюк и Александр Никишин в пятницу переиграли у себя на льду ЦСКА – 5:1. Причём оба форварда сделали по дублю, а переписывающий клубный рекорд результативности среди защитников капитан добавил шайбу. Результативно действуют и Василий Глотов с Маратом Хайруллиным. Ну а Никита Серебряков ловит кураж на последнем рубеже и броски тоже.

В этой регулярке команды провели уже пять матчей. Пока общий баланс в пользу ярославской дружины – 3-2. А последняя игра прошла 5 января в Питере, и тогда сильнее были гости – 2:1.

За СКА в предстоящем матче мощное чувство реванша, шанс закрепиться в случае успеха на первом месте – это мотивационный фактор, и домашние трибуны. А у «Локо» в пассиве невнятная игра в последних матчах. Всё это говорит, что армейцы одержат победу. В основное время», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».