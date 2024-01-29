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СКА — «Локомотив»: когда матч КХЛ, где смотреть онлайн, кто фаворит

СКА — «Локомотив»: когда матч КХЛ, где смотреть онлайн, кто фаворит
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29 января состоится матч КХЛ СКА — «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы ярославцев оценили в 3.34. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.96.

Аналитики считают, что встреча СКА — «Локомотив» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.58. Поставить на то, что выиграют матч ярославцы, можно за коэффициент 2.38.

СКА уже обеспечил место в плей-офф, и тренерский штаб проводит подготовительную работу к решающей части сезона. Лидерам предоставляется отдых, а хоккеисты ротации получают необходимую практику.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подопечные Игоря Никитина хорошо проводят этот сезон КХЛ. После 55 матчей железнодорожники набрали 76 очков и занимают место в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. Ярославцы провели на выезде 26 встреч и одержали 19 побед.

Прогноз на матч:
СКА — «Локомотив». Для Ротенберга и Никитина результат важнее
СКА — «Локомотив». Для Ротенберга и Никитина результат важнее
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