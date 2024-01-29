«Салернитана» — «Рома»: дата матча Серии А, какие прогнозы и ставки, кто фаворит

29 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «джаллоросси» можно с коэффициентом 1.66. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Аналитики считают, что матч «Салернитана» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

«Салернитана» не первый сезон является одним из главных аутсайдеров чемпионата Италии, но текущий складывается для неё особенно неудачно. «Гранатовые» замыкают турнирную таблицу первенства. Отставание от занимающего 17-ю строчку «Кальяри» составляет шесть очков.

Для «Ромы» сезон тоже складывается не лучшим образом. Из-за неудовлетворительных результатов её руководство неожиданно для многих отправило в отставку Жозе Моуринью. Новым тренером клуба стал Даниэле Де Росси, проведший практически всю карьеру футболиста в составе «джаллоросси». Под руководством Де Росси римляне провели пока только один официальный матч, в котором не без удачи победили «Верону» (2:1).