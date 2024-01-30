Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ
Комментарии

30 января состоится матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало — в 22:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.44. Успех «лесников» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Зарегистрируйся и получи бонус до 30 000 рублей!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android