«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ

30 января состоится матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало — в 22:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.44. Успех «лесников» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

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