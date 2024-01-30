«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.65.

«Ноттингем Форест» примет дома «Арсенал» в очередном туре АПЛ. Тут, кажется, все очевидно. Недавно «канониры» были в небольшом кризисе. Впрочем, такого соперника, как сейчас, команда Артеты обязана обыгрывать.

«Ноттингем Форест» все еще является крепкой командой, которая часто доставляет проблем соперникам. Но выйти на стабильную серию побед у клуба никак не выходит. Недавно в Кубке Англии «лесники» справились только с «Блэкпулом» из Первой лиги — 3:2. Но уже в следующем раунде «Форесту» не удалось обыграть другого противника, уже из Чемпионшипа — 0:0 с «Бристоль Сити». Также в декабре у коллектива были победы над «Ман Юнайтед» (2:1) и над «Ньюкаслом» (3:1). Впрочем, обе команды испытывают проблемы и часто проигрывают. В таблице АПЛ «Ноттингем» сейчас идет на 16 строчке с 20 баллами. Отрыв от зоны плей-офф не такой большой — четыре очка.

«Арсенал» в прошлом туре обыграл «Кристал Пэлас», да еще и с разгромным счетом 5:0. Но такой результат был не столь удивителен. Дело в том, что до встречи с «орлами» подопечные Артеты шли на небольшой серии без побед, несколько раз они потеряли очки в АПЛ и отстали от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. Теперь «Арсенал» делит второе место с «Ман Сити» и с «Астон Виллой». Плотная борьба идет в верхней части таблицы АПЛ.

В прошлом раунде Кубка Англии «пушкари» вылетели. Но противостоял им нынешний лидер чемпионата — «Ливерпуль» (0:2). Так что такой результат был предсказуем. Победа «Арсенала» в этом матче тоже весьма очевидна. Перерыв пошел на пользу команде Артеты. Сейчас она должна уверенно обыгрывать «Ноттингем Форест», испытывающий и без того много проблем», — сказал Павлюченко.