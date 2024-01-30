«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.18.

«Поговорим о матче чемпионата Англии, который пройдет среди недели. «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». «Вилла» несколько сбавила обороты. Не так ярко смотрится в последнее время и не слишком зрелищно проходят их игры. Однако в целом можно сказать, что ниже своего уровня команда не падает и в большинстве матчей все же контролирует ситуацию на поле. В последних трех матчах «Астон Вилла» ни разу не пропустила, правда, забила всего один.

Уоткинс, лучший бомбардир команды, явно растерял свою форму, забив всего раз в последних шести матчах. В целом думаю, что команда будет продолжать прогрессировать, держаться на своем уровне. Вполне возможно, что финиширует в зоне еврокубков, да еще и может побороться за победу в Лиге конференций.

У «Ньюкасла» спад еще более очевидный. Причины понятны — не хватило команду на несколько фронтов. Из Лиги чемпионов уже вылетели, а по игре видно, что не так она солидно выглядит. Нет особых предпосылок, чтобы ситуация исправилась. Сразу два ключевых игрока могут покинуть команды. Все это говорит о том, что до Европы «Ньюкасл» в этот раз уже не дотянется.

В первом круге «Ньюкасл» выиграл дома у «Астон Виллы» (5:1), причем «вилланы» выглядели не так провально. Мне кажется, что сейчас «Астон Вилла» все же более серьезная команда и тактически более грамотно действует. «Ньюкасл» выиграл два раза в последних трех матчах, но в целом игрой не радует и сейчас не видно того, что было ранее в действиях «сорок». Нет строгости во владении мячом и много позволяется соперникам.

Думаю, что в данном случае «Астон Вилла» всё же фаворит. Она будет контролировать игру, но много голевых моментов мы вряд ли увидим. «Вилла» действует экономно, и для неё всё же главное — контролировать то, что происходит на поле», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».