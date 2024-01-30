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«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.10.

«В разном состоянии команды подходят к этому матчу. На 16-м месте идёт «Ноттингем», на третьем – «Арсенал». На пять очков от «Ливерпуля» он отстаёт.

Но «канониры» находятся в прекрасной форме. В защите у команды полный порядок. Отдохнули футболисты, в атаке всё получается.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё «Ноттингем» не является домашней командой. На своём поле он много пропускает, часто проигрывает. Поэтому я думаю, что у «Арсенала» не будет никаких проблем в этом матче. И он уверенно победит», — сказал Мор.

Ещё один прогноз на матч:
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